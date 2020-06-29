Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM В ходе поиска советской подводной лодки М-96, пропавшей без вести в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе, участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» и Морской инженерной компании ООО «Фертоинг» обнаружили места гибели четырёх немецких кораблей из 12-й флотилии охотников за подлодками. В 1941—1944 годах это подразделение в числе прочих обеспечивало охрану Гогландского противолодочного рубежа — минного заграждения «Морской ёж» (Seeiegel), которое почти полностью перекрывало залив и являлось одним из наиболее крепких звеньев блокадного кольца вокруг Ленинграда.

Спасательный круг

Результаты исследования обнаруженных в районе острова Малый Тютерс противолодочных кораблей противника, анализ полученных данных и архивных документов, проведённый научным консультантом экспедиции, историком Мирославом Морозовым, позволили установить не только места, но причины гибели германских «охотников». В частности, была опровергнута официальная версия, что Uj-1211, затонувшая 7 августа 1941 года, и Uj-1204, затонувшая 26 октября 1041 года, нарвались на свои же, немецкие дрейфующие мины, сорванные с систем «Морского ежа». Выяснилось, что они лежат на глубине около 70 метров на небольшом расстоянии друг от друга — чётко в координатах советского минного поля 19-А, выставленного 15 июня 1941 года минным заградителем «Урал» и эскадренным миноносцем «Калинин». И главное, имеют идентичные повреждения, которые получают плавсредства при входе в заминированную зону: оторванные носовые части.

Причиной бесславного финала ещё одного немецкого «охотника» стали коварная балтийская погода и немецкий же тральщик М-29. Туманным вечером 1 декабря 1942 года он протаранил Uj-1205, который, получив удар в машинное отделение, в течение 30−45 минут пошёл ко дну, где пребывает и поныне на глубине около 60 метров — с задранным носом и погрузившись кормою в грунт.

Пробоина в машинном отделении стала причиной гибели и Uj-1216. Только получена она была уже в бою с советским торпедным катером типа Д-3 под командованием старшего лейтенанта Максима Мироновича Пьянова, получившим за бой орден Отечественной войны 2-й степени. В ходе схватки 26 августа 1942 года наш экипаж потерял более половины состава, а взорванный корабль противника за 30 секунд скрылся под водой. Сейчас его корпус лежит на глубине 55 метров. Он разломан на две части, но сохранил и ходовой мостик, и носовое вооружение в виде 88-мм и 20-мм орудий, и даже судовой колокол.

Экспедицией «Поклон кораблям Великой Победы», работающей при поддержке Фонда президентских грантов, за время исследования акватории Финского залива, в том числе, в районе бывшего Гогландского противолодочного рубежа, обнаружены 7 советских подводных лодок, ранее считавшихся пропавшими без вести, и 5 кораблей противника. Как отметил руководитель экспедиции Константин Богданов: «Мы для себя поставили задачу «окончить» подводную войну в этом регионе — найти все подводные лодки, пропавшие без вести, и похоронить последнего советского подводника. Обнаружение кораблей противника даёт надежду, что наша задача в этом году будет решена. Причём в районе островов Гогланд и Большой Тютерс в Финском заливе не останутся безвестными ни наши субмарины, ни немецкие корабли, которые должны были с ними бороться. И подводная война на одной из ключевых линий противостояния на море, в Балтике, в Финском заливе, будет окончена в целом и с обеих противоборствующих сторон».

Участники экспедиции заявили, что после проведения дополнительных архивных изысканий и монтажа материалов глубоководных съёмочных работ на найденных объектах вся информация будет передана немецкой стороне.