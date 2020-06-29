Москва, , 13:45 — REGNUM Сложность режима самоизоляции и распространения коронавируса с точки зрения общественных настроений осложнялась неопределённостью самой ситуации. Об этом 29 июня сообщил декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Российской академии образования Юрий Зинченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для заболевания не было устоявшихся схем лечения. Та тревожность и тот стресс, которые испытывали медики, были достаточно высокими. Поэтому мы разработали несколько рекомендаций на эту тему», — сказал Зинченко.

При этом психологи не просто оказывали помощь медработникам в режиме онлайн, но и посещали учреждения здравоохранения, подчеркнул эксперт.

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