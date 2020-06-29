Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 13:41 — REGNUM В Новом Уренгое заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов разбирался с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в обсервации вахтовых рабочих филиала «Уренгой Бурение». Ранее в социальных сетях прошла информация, что работники проживают там в ненадлежащих условиях, больные люди согнаны в спортзал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как передаёт информационно-аналитическое управление администрации Нового Уренгоя, директор филиала «Уренгой Бурение» Сергей Колесников доложил, что нахождение сотрудников в спортзале было временным.

Предприятие продлило вахту на три месяца. Прошла перевахтовка 400 сотрудников. Вахтовики прилетают в Новый Уренгой чартерными рейсами. Для минимизации контакта с жителями города, вахтовиков встречают автобусы предприятия прямо у трапа самолета и доставляют к местам обсервации.

При обсервации у более ста вахтовиков было обнаружено заражение коронавирусной инфекцией. Для заражённых были организованы временные койко-места в спортзале КСК «Буровик», но в течение пяти дней их расселили в общежитиях с отдельными душевыми и туалетными комнатами. За состоянием здоровья людей в обсервациях следят ведомственные врачи. Все обсерваторы «Уренгой Бурение», по словам Сергея Колесникова, оборудованы камерами круглосуточного видеонаблюдения, поэтому нарушение режима исключено.

«Госпитализация требуется не всем. Многие переносят болезнь в лёгкой форме. Уверен, что ваши врачи смогут оказать эту помощь и развеять панику, которая может появиться в коллективе», — обратился Андрей Воронов к директору компании.