Челябинск, , 13:40 — REGNUM В Челябинске директор Центра историко-культурного наследия может избежать уголовной ответственности за халатность, которую допустила при контроле за ремонтом памятника Ленину. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Женщина возместила бюджету города 1 532 008, 46 рубля — ту сумму, на которую оказалась завышена стоимость выполненных работ. В связи с этим дело передано в Центральный райсуд с ходатайством назначить даме судебный штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт памятника Ленину проводился в 2018 году. Но выполнявшая его фирма не имела соответствующих разрешительных документов. А затем эксперты установили, что ремонт был сделан некачественно.

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