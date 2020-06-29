Магас, , 13:39 — REGNUM На Северном Кавказе самое большое число пациентов, вылечившихся от COVID-19, зафиксировано в Ингушетии и Северной Осетии. По данным федерального оперативного штаба на 29 июня, в Северной Осетии выздоровели 87% всех заразившихся коронавирусной инфекцией, а в Ингушетии — 81%.

В этих же республиках отмечено и самое низкое за сутки число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом — 24 и 25 человек соответственно. Еще меньше заболевших за минувшие сутки в Чечне — всего 14 человек. При этом число выздоровевших в этом регионе приближается к 70%.

В остальных субъектах СКФО следующая ситуация по выздоровевшим: Дагестан — 73%, Кабардино-Балкария — 66%, Ставропольский край — 56%. Меньше всего процент вылечившихся от COVID-19 по ситуации на 29 июня в Карачаево-Черкесии — 40%.