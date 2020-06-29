Женева, Швейцария, , 13:53 — REGNUM Общее число заразившихся коронавирусом в мире за прошедшие сутки составило более чем 189 тысяч человек, что является новым рекордным показателем. Об этом 29 июня сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом предыдущее самое большое количество заразившихся SARS-CoV-2 — 183 тысячи — был зафиксирован 21 июня.

Также известно, что в США сохраняется рекордное количество выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом на уровне свыше 40 тысяч, при этом страна является мировым лидером по данным показателям.

Кроме того, в Бразилии, находящейся на втором месте в мире под данному число также сохраняется высокое число выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией, составляющее более 30 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый учебный год для школьников и студентов Украины может начаться в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса.

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