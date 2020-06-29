Москва, , 13:32 — REGNUM Более трёх четвертей российских граждан поддержали поправки к Конституции в ходе первых четырёх дней всеобщего голосования. Таковы данные опроса на выходе с избирательных участков, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ.

Интервьюеры опросили людей, выходивших с избирательных участков в 25 субъектах РФ. Всего было охвачено 800 участков и 163 124 человека. Среди респондентов 70,6% согласились рассказать о своём голосе, 29,4% — отказались.

Среди согласившихся отвечать 76% заявили, что поддержали поправки. Ещё 23,6% респондентов проголосовали против изменений. Больше всего поддержавших поправки было 26 июня — 76,9%, наименьший показатель — 74,9% — зафиксирован 25 июня.

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