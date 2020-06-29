Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM В Екатеринбурге предстанут перед судом двое обвиняемых в хищении автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, мужчины (жители Екатеринбурга и Кировграда) похитили три автомобиля Hyundai Solaris, а также Hyundai Creta со дворов многоквартирных домов. В дальнейшем данными машинами граждане пользовались по своему усмотрению. Владельцам автомобилей нанесён ущерб на сумму свыше 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области осудили жителя Первоуральска за хищение автомобилей на общую сумму более 18 млн рублей.

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