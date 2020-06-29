Киев, , 13:31 — REGNUM Новый учебный год для школьников и студентов Украины может начаться в дистанционном режиме, заявил 289 июня в эфире телеканала ZIK сказал глава комитета Рады по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак.

Депутат отметил, что решение по данному вопросу будет принимать Совнацбез Украины ближе к началу учебного года.

«Мы не знаем, какое решение примет комиссия… мы не знаем, что примет СНБО по этому поводу. Если у нас будет все ухудшаться, то есть вероятность, что мы начнем новый учебный год в дистанционном режиме», — сказал Бабак.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что «существует вероятность» того, что осенью большинству украинских школ придется вернуться к модели дистанционного обучения. Чиновник заявил, что «уже сегодня» учебными заведениями должны быть подготовлены соответствующие технические возможности.

Учеба школьников и студентов на Украине в обычном режиме была прервана 12 марта, сразу же после объявления национального карантина. Больше в прошлом учебном году ученики за парты не вернулись.