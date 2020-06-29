Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM Доходы СМИ Казахстана от рекламной деятельности могут сократиться до 60%, заявила министр информации и общественного развития республики Аида Балаева на отчетной встрече с населением.

По её словам, экономические трудности для казахстанских СМИ связаны с пандемией коронавируса. В частности, парламент Казахстана одобрил поправки в законодательство, предусматривающие освобождение частных СМИ от налогов и отчислений с фонда оплаты труда до 1 октября 2020 года.

Кроме того, коммерческие теле‑ и радиоканалы до 31 декабря 2020 года освободят от оплаты услуг аналогового и эфирного цифрового телерадиовещания.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана планируют запустить два новых телеканала: «Абай ТВ» и «Аль-Фараби».

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