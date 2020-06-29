Бишкек, 29 июня 2020, 13:26 — REGNUM У заместителя министра финансов Киргизии Абдыбалы тегин Суеркула выявили заражение коронавирусной инфекцией, передают киргизстанские СМИ сегодня, 29 июня.
Всего в финансовом ведомстве удалось выявить трех заболевших COVID-19 сотрудников.
Теперь в минфине проводят мероприятия по дезинфекции помещений, чтобы избежать дополнительные риски распространения коронавируса.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киргизии разгорелся скандал, поводом для которого послужила фотографии прощания с бывшим главой правительства Мухаммедкалыем Абылгазиевым, на которой оказались запечатлены свыше 100 высокопоставленных чиновников, грубо нарушающих санитарно-эпидемиологические правила в период пандемии.
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