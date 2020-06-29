Оренбург, , 13:23 — REGNUM Заместитель главы Оренбурга по вопросам ЖУКХ и транспорта Татьяна Малышева заявила, что у ее семьи на протяжении последних пяти лет находится в собственности один единственный автомобиль. Она выразила недоумение по поводу информации, опубликованной прокуратурой относительно выявленных нарушений в отчете о доходах, где фигурирует продажа машины и покупка нового транспорта.

Эмоциональный комментарий вице-мэр опубликовала на своей странице в соцсети. Она отметила, что прокуратура, не проверив факты и достоверность сведений, разместила информацию на своем официальном сайте.

«Бог всем судья! Всегда как юрист считала, что надо жить в правовом поле. Информация и репутация всегда важнее», — сказала Малышева.

По ее словам, муниципальная служба проведет проверку. Замглавы города также обратила внимание на то, что в Архангельске проживает мужчина, который является полным тезкой ее супруга. На тезке периодически бывают штрафы, с которыми приходится разбираться однофамильцу в Оренбурге.

Напомним, ранее областная прокуратура распространила информацию о выявленных нарушениях в отчетах о доходах двух вице-мэров. По данным ведомства, Малышева не отразила в отчете доход, полученный в 2019 году супругом от продажи автомобиля, и сведенимя о новой машине.

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