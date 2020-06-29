Варшава, , 13:23 — REGNUM За последние сутки на территории Польши было выявлено 247 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщает польский минздрав.

Также сообщается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало 34 154.

Кроме этого, указывается, что за это же время от COVID-19 в Польше скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет 1 444.

При этом указывается, что в настоящее время в стране свыше 20 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Литве случаев заражения коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 1816.