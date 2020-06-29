Москва, , 13:17 — REGNUM На фоне новых данных о коронавируса в Госдуме рекомендуют Минздраву принять стратегию борьбы с диабетом.

«Я уверен, что Минздраву необходимо принять стратегию борьбы с диабетом, так как даже за вычетом фактора коронавируса это огромная угроза для здоровья всех граждан России», — отметил депутат Госдумы Федот Тумусов в соцсетях.

Он обратил внимание на то, что ученые узнают много нового о COVID-19.

«Как выяснилось, она способна атаковать поджелудочную железу, блокировать выработку инсулина и тем самым вызывать диабет», — указал парламентарий.

Парламентарий напомнил, что согласно статистике, 20% граждан РФ живут с преддиабетическим статусом, а это означает, что достаточно любого толчка, чтобы спровоцировать развитие болезни.

«Что будет дальше — мы не знаем. Возможно, обойдется, возможно, это отдельные случаи, но готовиться нужно к худшему», — полагает Тумусов.

Он призвал коллег вспомнить о законопроекте по поддержке больных диабетом и профилактике этой болезни.

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