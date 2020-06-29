Кронштадт, Санкт-Петербург, 29 июня 2020, 13:21 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга вернула медработникам, которые работают с коронавирусными пациентами в одной из поликлиник Кронштадта, незаконно удержанный из зарплаты медиков налог. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, компенсационные выплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом, не должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в апреле.
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В рамках проверки исполнения указа президента, прокуратура Кронштадтского района установила, что при начислении стимулирующих выплат работникам Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 74» Кронштадта было произведено удержание налога на доходы физических лиц.
«В результате 41 работник не получил в полном объеме стимулирующие выплаты за особые условия труда», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
По результатам рассмотрения представления прокурора права медработников восстановлены, им доначислено и выплачено более 256 тысяч рублей.
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