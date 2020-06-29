Анкара, 29 июня 2020, 13:22 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 35 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 29 июня сообщается Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, мигранты пытались проникнуть на территорию Греции, но им это сделать не позволили. Лодка, на которой они передвигались, была повреждена греческими патрульными катерами.
Спасенные беженцы были доставлены на сушу, им оказали необходимую помощь и отправили в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.