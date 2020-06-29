Ижевск, , 13:16 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 29 июня в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ приняли участие 319 802 жителя республики. Такие данные предоставляет Центризбирком России.

По данным ЦИК Удмуртии, в списки избирателей по состоянию на 1 января 2020 года внесены 1,18 млн жителей республики. Таким образом, в процессе голосования уже приняли участие более 27% от общего числа избирателей.

Уточняется, что данные представлены с учетом всех способов голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем по России на указанную дату в голосовании приняли участие 40,415 млн граждан. Всего в России имеют право принимать участие в общероссийском голосовании 108,648 млн жителей страны, 1,9 млн граждан, которые находятся за пределами РФ, а также 13 тыс. жителей города Байконур.