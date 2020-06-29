Челябинск, , 13:12 — REGNUM В Челябинске директор Центра историко-культурного наследия отдана под суд после некачественного ремонта памятника Ленину. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ремонтные работы на объекте культурного наследия в июне-октябре 2018 года выполняло одно из ООО. При этом у фирмы не было соответствующей лицензии. Работы оказались проведены некачественно. Тем не менее, руководитель центра не приняла, по мнению прокуратуры, их должным образом, а 29 ноября 2018 года подписала акт, ставший основанием для уплаты 14 957 100 рублей.

Также оказалось, что стоимость фактически выполненных работ была завышена на 1 532 008,46 рублей. Следователи вменили женщине халатность.

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