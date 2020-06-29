Москва, , 13:11 — REGNUM Доля российских граждан, поддержавших поправки к Конституции РФ, составляет 76%, по данным экзитполов на 28 июня. Об этом сообщает 29 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 25 российских регионах граждан опрашивали о том, как они проголосовали, на выходе с избирательных участков. Всего было охвачено 800 участков, опрос был анонимным.

«Важно отметить высокую явку на голосование по поправкам к Конституции. По цифрам, которые у меня есть, явка за 4 дне превысила 30%. Все опасения по посоду того, что люди испугаются идти на голосование, или не увидят в этом никакого смысла — все эти опасения не оправдались. Из этого важный вывод — попытка в очередной раз запустить бойкот голосования, с чем очень старалась оппозиция, провалилась. Они пугали людей, выдумывали разные мифы, пытались всячески дискредитировать голосование, но ничего этого не вышло. Это был план «А», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова.

«Понятно, что теперь мы увидим в информационном поле активность по линии того, что голосование куплено, что людей заставляют приходить, что нарушена тайна голосования. Мы увидим много попыток дискредитации голосования. Потому что это план «Б», — продолжила она.

«Но при этом явка говорит сама за себя, да, людям нужно это голосование, они хотят выразить свою гражданскую позицию, это абсолютно очевидно», — подчеркнула эксперт.

«Что же касается самих результатов, по данным ВЦИОМ, они даже несколько выше, чем я прогнозирована на прошлой неделе. У меня был прогноз в коридоре от 60 до 70 процентов, ближе к 70, сейчас мы видим, что он даже выше. Дождемся, конечно, финальных результатов, но пока мы видим, как на данный момент люди высказали свое мнение», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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