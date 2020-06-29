Вильнюс, , 13:16 — REGNUM Общее количество выявленных в Литве случаев заражения коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 1 816. Об этом 29 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Уточняется, что за сутки в стране был выявлен один новый случай заражения коронавирусом и потому теперь их общее число возросло до 1 816.

Также указывается, что за этот же период в Литве никто не скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 78.

При этом указывается, что в стране более 1,5 тысячи пациентов вылечились от COVID-19 и что с начал пандемии было проведено 418 368 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Эстонии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки не изменилось и по-прежнему составляет 1987.