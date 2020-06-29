Москва, , 13:14 — REGNUM Визовые центры Великобритании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске возобновили свою работу, но пока в ограниченном формате. Об этом сообщает 29 июня ТАСС со ссылкой на британское посольство в Москве.

В посольстве пояснили, что все визовые центры королевства в России открыты и ведут работу, они возобновили приём документов. Пока их деятельность не восстановлена в полном объёме из-за эпидемиологической ситуации.

Визовые центры будут восстанавливать деятельность поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей.