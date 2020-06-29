Ташкент, , 13:06 — REGNUM Шесть районов и городов в Ташкентской области Узбекистана вошли в красную зону по степени опасности распространения коронавируса, сообщили в агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия республики.

В красной зоне оказались город Чирчик, Бекабадский, Зангиатинский, Кибрайский, Урта-Чирчикский и Ташкентский районы. Список обновлен после увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Агентство также обновило список по другим регионам Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня в Узбекистане выявили 8031 случай заражения коронавирусом, в том числе 306 за минувшие сутки. Выздоровели 5329 человек, скончались 22 пациента.

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