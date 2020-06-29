Екатеринбург, 29 июня 2020, 13:11 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев указ новые сроки действия «режима повышенной готовности» по коронавирусу. Документ опубликован на портале правовой информации региона.
Действующие запреты по коронавирусу продлены по 6 июля 2020 года.
«Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции», — сообщают в оперштабе Свердловской области.
Никаких послаблений текущим решением принято не было.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 12 516 случаев заражения коронавирусом.
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