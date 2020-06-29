Киев, , 13:06 — REGNUM За минувшие сутки в рядах ВСУ выявили один новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 29 июня в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

«Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается лёгкое течение заболевания», — сказано в сообщении.

Всего в данный момент коронавирусной пневмонией болеют 179 человек, выздоровели 310 человек, пятеро пациентов скончались, 569 человек находятся на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня на Украине всего зафиксировано 43 628 случаев заражения коронавирусом.

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