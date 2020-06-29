Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM В Нижегородской области до настоящего момента по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проголосовали 1,016 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Эти данные предоставляет Центризбирком Нижегородской области по состоянию на 20:00 28 июня.

Посредством дистанционного голосования свое мнение по поправкам высказали 107 тыс. жителей области.

Отметим, в списки избирателей внесены 2,571 млн жителей области. Таким образом проголосовало уже более 39,5% от общего числа граждан, имеющих право принять участие в процессе.

ИА REGNUM напоминает, по мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, каждый житель России, вне зависимости от того поддерживает ли он предлагаемые поправки в Основной закон или выступает против, должен участвовать в голосовании.