Таллин, , 13:05 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Эстонии новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки не изменилось и по-прежнему составляет 1 987. Об этом 29 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1 987», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране никто не умер от COVID-19 и поэтому суммарное количество летальных исходов также составляет 69.

Кроме этого, известно, что в настоящее время в стране более 1,8 тысячи пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омане за сутки выявили 910 случаев заражения коронавирусом.