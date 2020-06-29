Барнаул, , 12:59 — REGNUM В Алтайском крае за несколько дней голосования по поправкам к Конституции РФ свой выбор сделали уже более 415 719 человек или 22,7%. Такие данные на 28 июня привходит региональный избирком.

Голосование в Алтайском крае Избирком Алтайского края

Там же отметили, что голосование проходит в штатном режиме, без нарушений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на территории Алтайского края образовано 1779 постоянных избирательных участков. В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции участникам общероссийского голосования предоставлены дополнительные возможности для волеизъявления: голосование вне помещения для голосования, голосование до дня голосования, голосование в помещении для голосования.