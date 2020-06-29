Москва, , 12:54 — REGNUM Более 2 тыс. иностранных болельщиков до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 28 июня сообщил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в интервью «Коммерсанту».

"По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков», — сказал Иванов.

По его словам, эти болельщики по факту являются нелегальными мигрантами.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России 14 июня по 15 июля 2018 года. Во время турнира иностранцы имели возможность въехать в Россию без визы, предъявив паспорт болельщика.