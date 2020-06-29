Алма-Ата, Казахстан, , 12:54 — REGNUM Один из крупнейших автобусных парков Алма-Аты ТОО «Автотрансгаз» закрылся из-за неготовности компании обновить часть автопарков, сообщили в управлении городской мобильности города.

Отмечается, что автопарк обслуживал 12 городских маршрутов. В городской администрации заявили, что уход с рынка компании не отразится на качестве обслуживания населения.

Маршруты планируется передать другим перевозчикам, которые должны были закупить автобусы. Однако поставки автобусов приостановились из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили в управлении.

В администрации Алма-Аты добавили, что некоторые маршруты в городе обеспечены транспортными средствами лишь на 60%. Власти планируют исправить ситуацию в ближайшее время.