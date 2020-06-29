Симферополь, , 12:55 — REGNUM Руководство Крыма отменило ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом. Об этом 29 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С сегодняшнего дня изменился формат информирования населения по ситуации с коронавирусом. Ежедневные брифинги в прямом эфире с представителями Министерства здравоохранения РК и Роспотребнадзора отменены», — отметил Аксёнов.

По его словам, оперативный штаб продолжит работать в прежнем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у четырёх граждан.

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