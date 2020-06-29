Оренбург, , 12:53 — REGNUM Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 29 июня приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава минздрава подчеркнула, что в Оренбуржье приложили много усилий для того, чтобы голосование было безопасным. На всех избирательных участках соблюдаются необходимые меры. «Все правильно используют средства индивидуальной защиты, соблюдают социальную дистанцию», — отметила Савинова.

Также она акцентировала внимание на том, что сегодня много делается для службы здравоохранения. Поправки к Конституции в части здравоохранения направлены на обеспечение доступной и качественной медпомощи, укрепление и сохранение общественного здоровья. Они подразумевают создание условий для ведения здорового образа жизни и формирование культуры добросовестного отношения граждан к своему здоровью. Все это повышает ответственность властей всех уровней, всей системы здравоохранения.

«Считаю, что каждый из нас должен обязательно выполнить свой гражданский долг и проголосовать», — сказала Татьяна Савинова.

Напомним, с 25 по 30 июня в России проходит досрочное голосование по поправкам к Конституции. Общероссийское голосование состоится 1 июля. В регионе работает 47 территориальных избирательных комиссий и 1 724 участковых комиссии.

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