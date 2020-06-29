Симферополь, , 12:53 — REGNUM За несколько суток общее количество отправленных в обсерваторы Крыма граждан уменьшилось на 85 человек. Об этом 29 июняИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава РК.

«На текущий момент в обсерваторах Республики Крым находится 780 граждан», — уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у четырёх человек. С начала пандемии в регионе подтверждено 685 положительных тестов на новую инфекцию.

Об этом: В обсерваторах Крыма остаются 865 граждан

Читайте ранее в этом сюжете: Более 180 пациентов с коронавирусом находятся в больницах Крыма

Читайте развитие сюжета: В Крыму сворачивают работу по информированию о ситуации с коронавирусом