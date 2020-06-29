Москва, , 12:53 — REGNUM По итогам мая 2020 года российские автолюбители купили 905 автомобилей Toyota Camry, что на 61% ниже продаж 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, Toyota Camry в мае стала самым продаваемым автомобилем японской марки.

На втором месте в модельном рейтинге Toyota RAV4 с показателем 872 проданные машины. Здесь падение продаж составило 62%. Тройку лидеров замыкает внедорожник Toyota Land Cruiser (828 ед.; — 23%).

Четвёртое и пятое места в модельной линейке Toyota заняли соответственно Land Cruiser 200. (353 ед.; 25%) и Toyota Fortuner (238 ед.; — 21%).

Далее по списку идут: Toyota Corolla (176 ед.; — 56%), Toyota C-HR (55 ед.; — 71%) и Toyota Alphard (37 ед.; +106%).

Всего в мае нынешнего года российские автолюбители купили 3504 автомобиля Toyota (-51%).

Напомним, руководство Toyota в связи с плохой реализацией машин марки решило уменьшить выпуск автомобилей на 10%, а также организовывать работу в одну смену на трех производственных линиях двух своих предприятиях— Hino Motors и Gifu Auto Body Co.

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