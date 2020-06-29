Стокгольм, , 13:08 — REGNUM В некоторых туристических регионах Швеции существует риск того, что иностранные туристы могут начать распространение коронавируса или способствовать его ускорению. Это в свою очередь может стать тяжелым бременем для системы национального здравоохранения Швеции. Об этом 29 июня со ссылкой на доклад Агентства общественного здравоохранения сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Согласно прогнозу ведомства, нескольким регионам Швеции угрожает опасность увеличения случаев госпитализаций лиц с COVID-19. Прежде всего, речь идет о таких ленах, как Халланд, Кальмар, Даларна и Готланд.

«Если все будет так, как они предполагают, мы сможет справиться, если в это же время не произойдет никаких серьезных несчастных случаев или каких-либо других вещей», — заявила Лотта Олмаркен Инглер, ответственная за систему здравоохранения и предоставление медицинского ухода в Даларне.

Напомним, что ранее шведское издание Sveriges Radio сообщило о подготовке властей к развертыванию полевых мобильных госпиталей в тех регионах Швеции, где из-за наплыва туристов может ухудшиться эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.