Москва, , 12:47 — REGNUM Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш прокомментировал для ИА REGNUM ход многодневного голосования по поправкам к Конституции.

«Пристально наблюдаю за подготовкой и ходом голосования по поправкам в Конституцию России: ежедневно смотрю интернет, читаю прессу, общаюсь с российскими коллегами, и хочу отметить несколько моментов», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Во-первых, меры по обеспечению здоровья граждан, участвующих в голосовании, на самом высоком уровне. Если сравнить их с тем, что сегодня применяют в аэропортах стран Шенгенской зоны, где проходят огромнейшие потоки людей после возобновления полетов, то, если честно, безопасность у нас намного ниже», — подчеркнул Эйнарс Граудиньш.

«Во-вторых, у вас ведется очень серьезное информирование граждан, идет широкая общественная дискуссия о сути поправок», — продолжил правозащитник.

«В-третьих, создана система общественного контроля (наблюдатели, видеокамеры), который создает атмосферу прозрачности и недопустимости фальсификаций при голосовании», — отметил он.

«Россияне не хотят возвращения в ту страну, которая была в 90-е годы: со штурмами магазинов, беспорядками, уголовщиной, рэкетирами, высоким уровнем организованной преступности, огромной безработицей. Голосование за поправки в Конституцию воспринимается как голосование за будущее страны, которую россияне хотят видеть современной, развитой, стабильной», — завершил свой комментарий Эйнарс Граудиньш.