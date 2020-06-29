Стокгольм, , 14:33 — REGNUM Правительство Швеции выделит 1 миллиард шведских крон ($107 млн), предназначенный для получения высшего образования. Власти пошли на дополнительные ассигнования, так как число заявок на обучение осенью этого года выше на 13%, чем годом ранее. Об этом 29 июня сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Этой осенью мы видим рекорд по числу заявок на получение высшего образования. И особенно приятно то, что они направлены на овладение дефицитными профессиями», — заявила министр Швеции по вопросам высшего образования и научных исследований Матильда Эрнкранс.

В то же время правительство Швеции выделит еще 30 миллионов шведских крон ($ 3,2 млн), которые пойдут на оплату проведения краткосрочных курсов. Данные программы предназначены для уволенных работников с целью предоставления для них возможности улучшить свою квалификацию во время поиска новой работы. Планируется, что выделенные правительством средства дополнительно создадут 1 500 таких мест.