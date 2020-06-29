Курск, , 12:46 — REGNUM В Курской области после коронавируса выписаны 2988 пациентов, в том числе 55 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в региональном оперативном штабе.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 414 человек. Снят карантин был с 7656 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.

Всего проведено 101 тыс. 344 теста на коронавирус, в том числе 1477 — за последние сутки. Всего проведено 5859 исследований на антитела к коронавирусу. В это число входят тесты, сделанные в частных лабораториях.

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