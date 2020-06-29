Симферополь, , 12:47 — REGNUM В больницах Крыма находятся с коронавирусом 182 пациента. Об этом 29 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава РК.

«Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 182 пациента, выписано с выздоровлением — 478 человека», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у четырёх человек. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 685 положительных тестов на новую инфекцию.

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