Симферополь, 29 июня 2020, 12:47 — REGNUM В больницах Крыма находятся с коронавирусом 182 пациента. Об этом 29 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава РК.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у четырёх человек. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 685 положительных тестов на новую инфекцию.
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