Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней и града. Осадки будет сопровождать сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 29 июня.

По информации синоптиков, в ряде территорий пройдут сильные грозовые дожди и ливни с градом. Скорость ветра будет достигать 20−23 метров в секунду.

Непогода будет бушевать на Дону во второй половине дня и до конца суток 29 июня, а также в течение дня 30 июня.

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