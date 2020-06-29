Владимир, , 12:41 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 29 июня зарегистрировано 63 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За весь период наблюдения 2573 пациента выздоровели, в том числе за последние сутки — 21 человек. В регионе было проведено 115 тыс. 377 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Наличие свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 составляет 81,7%. За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 87 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 24 человека. На стационарном лечении находятся 28 пациентов с ОРВИ и 701 — с пневмонией.

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