Симферополь, , 12:44 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Крыму находится 3837 граждан — на 413 больше, чем четыре дня назад. Об этом 29 июня сообщили в министерстве здравоохранения РК.

«По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3837 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 2755 человек», — уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у четырёх человек. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 685 положительных тестов на новую инфекцию. По данным на 25 июня в республике под меднаблюдением было 3424 человека.

Об этом: В Крыму из-за коронавируса под меднаблюдением уже более трёх тысяч человек

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