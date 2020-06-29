Красноярск, , 12:39 — REGNUM Прокуратура Красноярского края, проводя мониторинг, обнаружила в интернете сайт по продаже лекарств от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в краевом оперативном штабе.

Препараты не были внесены в государственный реестр лекарственных средств. Также на сайте не было информации об опасности медикаментов.

По данным ведомства, вход на сайт был свободным. Предварительной регистрации и пароля для входа не требовалось. Скопировать информацию мог любой пользователь интернета.

Между тем за продажу незарегистрированных лекарств предусмотрена уголовная ответственность. Доступ к сайту был ограничен судом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 29 июня коронавирус выявлен у 8760 человек.

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