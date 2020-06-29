Волгоград, , 12:42 — REGNUM Деятельность группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции, пресечена в Волгоградской области. Задержаны 16 человек, по ходатайству следователей пятерых арестовали, сообщили 29 июня в пресс-службе регионального УМВД.

По версии оперативников, в группу входили граждане государств ближнего зарубежья и России. Они с конца 2019 года за вознаграждение помогали мигрантам получать документы, дающие право проживать и работать на территории России. При этом использовались поддельные разрешения, которые печатались в подпольных типографиях банды. 17 июня по подозрению в причастности к противоправной деятельности при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны 16 человек.

«Проведены 24 обыска по местам жительства, в офисах и подпольных типографиях. Изъяты поддельные справки, печати, штампы и бланки различных организаций, бланки дипломов, аттестатов, сертификаты о владении русским языком, трудовые патенты, чеки об оплате госпошлин, а также мобильные устройства, банковские карты, электронные носители информации и документы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности», — уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Пятерых активных участников банды заключили под стражу, остальным фигурантам избирается мера пресечения.