Москва, , 12:38 — REGNUM Ограничительные меры, которые были приняты правительством и гражданами для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу», проведенного экспертами Высшей школы экономики.

Эксперты Высшей школы экономики рассчитали разницу между прогнозной оценкой количества смертей (с учетом введенных ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня. В работе учтена официальная информация о количестве летальных случаев от коронавирусной инфекции, а также сведения о смертях людей, для которых COVID-19 зафиксирован как сопутствующая причина смерти.

Исследователи использовали два методических подхода: оценка на основе логистического уравнения (экспоненциальный рост заболеваемости без учета мер государства и изменения поведения граждан) и эпидемиологическая (SEIR) модель с корректировкой индекса репродукции (R0) и учетом изменения поведения властей и граждан.

В современном обществе, указывают авторы исследования, можно выделить три группы факторов, ограничивающих распространение заболевания и предотвращающих смертность.

Первая действует непосредственно на уровне общества. Роль власти здесь состоит только в своевременном информировании граждан, которые самостоятельно предпринимают предохранительные действия (изоляция, минимизация внешних контактов, отказ от социальной, деловой и культурной активности, сопряженной с контактами с большим числом людей, использование санитарно-гигиенических средств). Организации также включают защитные механизмы: перевод работников на удаленную занятость, в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска, ограничение пребывания в офисе, проведение санитарных мероприятий и контроль здоровья работников и посетителей, приостановка деятельности.

Вторая группа факторов связана собственно с политикой правительства. К нему относятся предписание ограничения режима работы и изоляции граждан и организаций, санитарный контроль, ограничение и запрещение перемещения людей, экономическая поддержка предприятий и граждан, стимулирование производства, прямой заказ санитарных товаров и услуг для обеспечения их доступности, организация необходимых импортных закупок. Цель — обеспечить возможность выполнения гражданами и организациями ограничительных предписаний.

Наконец, третья группа факторов — это, собственно, вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.

Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона. В рамках этого подхода использовались в том числе результаты коллектива авторов, опубликованного в журнале Nature 26 мая 2020 года (Hsiang S. и др. The effect of large-scale anti-contagion policies on the COVID-19 pandemic // Nature. 2020.). Результаты исследования [Hsiang et al, 2020] для шести стран (Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция и США) показывают, что противоэпидемиологические меры помогли избежать 62 млн случаев заболевания COVID-19.

По мнению исследователей ВШЭ, более реалистичной является эпидемиологическая (SEIR) модель с корректировкой индекса репродукции (R0) и с учетом изменение поведения властей и граждан. Расчеты по этой методике показали, что предпринятые правительством меры — санитарно-эпидемиологические, медицинские, экономические, меры по информированию населения и организаций, а также ответственное поведение граждан, пошедших на минимизацию контактов, самоизоляцию, использование защитных средств и предприятий, перешедших к работе в удаленном режиме, проводивших тестирование работников, обеспечивающих их средствами защиты — все это позволило сохранить жизни не менее 80 тысяч россиян.

По мнению одного из авторов исследования, проректора, директора по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрея Жулина, современное общество — сложный самоорганизующийся организм, большинство людей хорошо образовано и способно быстро обучаться и адаптироваться к новым обстоятельствам. Своевременное получение информации об угрозе позволяет обществу своевременно приводить в действие «защитные механизмы».

«Спасенные жизни — это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан и невозможно надежным образом разделить эти эффекты», — подчеркивает Андрей Жулин.

Авторы исследования ВШЭ отметили, что их оценки являются предварительными и подчеркнули, что представленные результаты должны восприниматься с учетом ограниченности текущих данных, которые будут дополняться и уточняться.