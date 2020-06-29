Владикавказ, , 12:38 — REGNUM В Северной Осетии прекращен прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи. В госпитале для больных с СOVID-19, который принял на себя основную нагрузку в период пандемии коронавируса, проводятся работы по дезинфекции, сообщили в республиканском оперативном штабе.

На время работ по дезинфекции помещения, всего оборудования и вентиляционной системы больницы скорой помощи персонал медучреждения помещен в санаторий «Осетия», где будет находиться на двухнедельной самоизоляции. Работу больницы планируется возобновить с 1 июля.

Напомним, в последние недели июня в ситуации с распространением коронавируса в Северной Осетии отмечена положительная динамика. По данным федерального оперативного штаба на 29 июня, за прошедшие сутки число заразившихся составило 24 человека. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3984.

За все время выздоровели от СOVID-19 3505 пациентов, скончались — 67 человек.