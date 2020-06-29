Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Эвакуационный рейс из Еревана в Петербург, который должен был прибыть в «Пулково» 29 июня, отменён. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло петербургского аэропорта.

Предполагалось, что рейс 671 авиакомпании «Армения» доставит граждан РФ в Северную столицу к 13:15 мск.

Однако вылет пришлось перенести. Когда петербуржцы смогут вернуться в Россию из Армении, не уточняется.

«Рейс № NGT761 Ереван — Санкт-Петербург перенесен на неопределенное время. Дату и время вылета сообщим позднее», — проинформировали сотрудники Госуслуг пассажиров утром 29 июня.

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