Москва, , 12:33 — REGNUM Правительство РФ продлевает на два месяца выплаты социальным работникам. Об этом 29 июня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства рассказал, что в России ведётся работа по системной поддержке медиков, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что по указанию президента выплаты предусмотрены и специалистам соцорганизаций — работникам домов престарелых и других учреждений.

«Подписано постановление правительства, которое продлевает выплаты социальным работникам ещё на два месяца до 15 сентября этого года», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что теперь выплаты смогут получать также и работники муниципальных организаций соцобслуживания.