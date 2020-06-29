Киев, , 12:33 — REGNUM В Закарпатской области Украины в настоящий момент уже заняты свыше 70% мест в больницах, подготовленных для больных с коронавирусом, сообщил 29 июня украинский минздрав.

Согласно источнику, это самый высокий показатель на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для сравнения, отмечает министерство — в Черновицкой и Львовской областях, которые также находятся на лидирующих позициях по количеству заболеваний, заняты около 45% коек, а в Киеве — меньше 40%.

Вместе с тем, в отдельных регионах, таких как Днепропетровская или Полтавская области, занятость «коронавирусных» мест в больницах составляет меньше 2%.

ИА REGNUM напоминает, что на совещании 27 июня министр здравоохранения Максим Степанов выразил мнение, что Украине скоро будет не хватать места в больницах для пациентов с коронавирусом. Напомним, что последние недели на Украине отмечается резкий рост заболевших — если весной средний суточный показатель составлял 300−400 человек, то сейчас — около 1 тыс. Всего с начала эпидемии на Украине, согласно официальным данным, коронавирусом заразились 43.628 человек.