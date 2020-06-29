Нур-Султан, , 12:32 — REGNUM Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана разработали законопроект, определяющий мероприятия по профилактике семейно-бытового насилия. Об этом 29 июня заявила министр информации и общественного развития республики Аида Балаева на отчетной встрече с населением.

По её данным, во время пандемии коронавируса количество случаев насилия в семье увеличилось на 20−25%. Балаева привела данные Генеральной прокуратуры: в 2017 году выявлено 446 случаев, а в 2019 — более 1 тыс.

Напомним, 24 июня в Казахстане прошел круглый стол, посвященный бытовому насилию. Во время мероприятия выяснилось, что вышеуказанный законопроект предлагает внедрить европейскую практику вмешательства в семейные отношения.

В частности, в Казахстане планируют внедрить психокоррекционные программы, а также запретить семейной паре находиться вместе послу случая насилия. Подобные законопроекты рассматриваются во многих странах СНГ. Они подразумевают формирование института профилактики и выявления семейного насилия путем вмешательства в семейные отношения.

Российские эксперты неоднократно выступали с критикой подобного законопроекта, как инструмента разрушения института семьи.

Читайте также: Митрополит Пантелеимон: предлагаемый закон о СБН совсем негодный