Маскат, , 12:33 — REGNUM В Омане за сутки выявили 910 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в султанате превысило 39 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 169 человек. За сутки умерли шесть пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 10 млн 117 тыс. человек.